Alice attraverso lo schermo Pilar Fogliati incontra gli studenti romani al Cinema Teatro Don Bosco

La seconda edizione di “Alice attraverso lo schermo” si è conclusa con un evento al Cinema Teatro Don Bosco, dove l’attrice Pilar Fogliati ha incontrato gli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie di Roma. Il progetto, promosso dal Centro Culturale Salesiano e finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevede attività di educazione all’immagine rivolte ai più giovani. L’iniziativa coinvolge diverse scuole del territorio e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

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