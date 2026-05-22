Alice attraverso lo schermo Pilar Fogliati incontra gli studenti romani al Cinema Teatro Don Bosco

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda edizione di “Alice attraverso lo schermo” si è conclusa con un evento al Cinema Teatro Don Bosco, dove l’attrice Pilar Fogliati ha incontrato gli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie di Roma. Il progetto, promosso dal Centro Culturale Salesiano e finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevede attività di educazione all’immagine rivolte ai più giovani. L’iniziativa coinvolge diverse scuole del territorio e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

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La seconda edizione di “Alice attraverso lo schermo”, il progetto di educazione all’immagine del Centro Culturale Salesiano rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie e sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è chiusa con un’ospite d’eccezione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Pilar Fogliati madrina di Alice attraverso lo schermo

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