Alessandra Mussolini sulla vittoria al Gf | Nessuno voleva partecipassi La Lucarelli molto sensibile la Elia mi ha dato della gallina? Spero l’abbia fatto apposta Francesca meritava il secondo posto

Da superguidatv.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Mussolini ha commentato la sua vittoria all’ottava edizione del Grande Fratello Vip, affermando che nessuno avrebbe voluto vederla partecipare. Ha citato la sensibilità di un’altra concorrente e ha menzionato un commento di un’altra partecipante che le avrebbe dato della gallina, sperando che fosse una provocazione. Ha anche detto che un’altra concorrente avrebbe meritato il secondo posto. La sua spontaneità durante le interviste ha attirato l’attenzione del pubblico, contribuendo alla sua vittoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La spontaneità di Alessandra Mussolini ha colpito il pubblico che l’ha portata alla vittoria dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Partita non come favorita, pian piano ha conquistato tutti, persino Selvaggia Lucarelli che l’ha abbracciata nella puntata finale. All’interno della casa, ha legato soprattutto con i giovani (in particolare Lucia, definita la sua ‘amorina’) mentre non sono mancate discussioni con Antonella Elia ed Adriana Volpe. In una round table con i giornalisti, Alessandra Mussolini ha risposto alle domande sui suoi compagni di avventura e sul suo futuro nel mondo dello spettacolo. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto anche sul rapporto con gli opinionisti e sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

alessandra mussolini sulla vittoria al gf nessuno voleva partecipassi la lucarelli molto sensibile la elia mi ha dato della gallina spero l8217abbia fatto apposta francesca meritava il secondo posto
© Superguidatv.it - Alessandra Mussolini sulla vittoria al Gf: “Nessuno voleva partecipassi. La Lucarelli molto sensibile, la Elia mi ha dato della gallina? Spero l’abbia fatto apposta. Francesca meritava il secondo posto”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ALESSANDRA MUSSOLINI SI EMOZIONA DAVANTI ALLE FOTO DELLA SUA FAMIGLIA...SECONDO VOI MANCA QUALCUNO

Video ALESSANDRA MUSSOLINI SI EMOZIONA DAVANTI ALLE FOTO DELLA SUA FAMIGLIA...SECONDO VOI MANCA QUALCUNO?

Sullo stesso argomento

GF VIP, Antonella Elia furiosa per la vittoria di Alessandra Mussolini: "Il pubblico non ha capito niente, ha votato quella gallina"Pensava di vincere e di aggiudicarsi il montepremi dopo due mesi nella casa del Grande Fratello Vip.

"Mi aspettavo di vincere, il pubblico ha fatto vincere quella gallina": Antonella Elia al veleno dopo il secondo posto al GF VipVeramente mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina".

alessandra mussolini alessandra mussolini sulla vittoriaAlessandra Mussolini sulla vittoria al Gf: Nessuno voleva partecipassi. La Lucarelli molto sensibile, la Elia mi ha dato della gallina? Spero l’abbia fatto apposta ...Intervista ad Alessandra Mussolini sulla vittoria del Gf: il rapporto con Antonella Elia, Selvaggia Lucarelli, Lucia e il futuro in tv ... superguidatv.it

alessandra mussolini alessandra mussolini sulla vittoriaGrande Fratello Vip, Alessandra Mussolini post vittoria: Credo che la gente abbia percepito che ero veraGrande Fratello Vip Alessandra Mussolini vittoria reality Canale Cinque Ilary Blasi Selvaggia Lucarelli Cesara Buonamici ... tvdaily.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web