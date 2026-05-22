Alessandra Mussolini ha commentato la sua vittoria all’ottava edizione del Grande Fratello Vip, affermando che nessuno avrebbe voluto vederla partecipare. Ha citato la sensibilità di un’altra concorrente e ha menzionato un commento di un’altra partecipante che le avrebbe dato della gallina, sperando che fosse una provocazione. Ha anche detto che un’altra concorrente avrebbe meritato il secondo posto. La sua spontaneità durante le interviste ha attirato l’attenzione del pubblico, contribuendo alla sua vittoria.

La spontaneità di Alessandra Mussolini ha colpito il pubblico che l’ha portata alla vittoria dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Partita non come favorita, pian piano ha conquistato tutti, persino Selvaggia Lucarelli che l’ha abbracciata nella puntata finale. All’interno della casa, ha legato soprattutto con i giovani (in particolare Lucia, definita la sua ‘amorina’) mentre non sono mancate discussioni con Antonella Elia ed Adriana Volpe. In una round table con i giornalisti, Alessandra Mussolini ha risposto alle domande sui suoi compagni di avventura e sul suo futuro nel mondo dello spettacolo. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto anche sul rapporto con gli opinionisti e sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Alessandra Mussolini sulla vittoria al Gf: “Nessuno voleva partecipassi. La Lucarelli molto sensibile, la Elia mi ha dato della gallina? Spero l’abbia fatto apposta. Francesca meritava il secondo posto”

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