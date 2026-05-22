Alcaraz salta Wimbledon e non solo l’attacco | Ignoranza e malafede

Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro da alcuni tornei importanti, tra cui Wimbledon e il torneo sul prato di Queen’s. La decisione segue un’assenza precedentemente comunicata per un problema fisico, che ha portato anche alla rinuncia al torneo a Barcellona. La notizia è arrivata in un momento di attesa, suscitando reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La scelta di non partecipare a questi eventi comporta conseguenze sulla programmazione della stagione del tennista.

Prima il ritiro a Barcellona, poi l’attesa, poi la notizia che pesa davvero: niente Queen’s, niente Wimbledon, niente erba per Carlos Alcaraz. Il problema al polso costringerà il numero due al mondo a saltare gran parte della stagione, in corso d’opera si vedrà se potrà rientrare entro la fine della stagione 2026 A intervenire è stato Alex Corretja, ex tennista spagnolo, con parole tutt’altro che morbide. Prima il sostegno: “L’attesa si sta facendo lunga, pesante e molto triste. Ma la cosa importante è recuperare bene e tornare quando sarà possibile. Coraggio Carlitos”. Poi l’affondo contro chi aveva insinuato che il ritiro dal Godó fosse... 🔗 Leggi su Sportface.it

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