Albosaggia | il pollice verde dei bambini dell' asilo nido Il bosco delle meraviglie

Notizia in breve

Albosaggia, questa mattina, i bambini dell'asilo nido “Il bosco delle meraviglie” hanno piantato un pruno e un ulivo nel cortile della struttura. Accompagnati dalla responsabile e dalle educatrici, hanno partecipato attivamente all'attività di giardinaggio, utilizzando piccole vanghe e mani impegnate nella terra. L'iniziativa ha coinvolto i più piccoli in un momento di cura e rispetto per l'ambiente, creando un'area verde dedicata alla crescita e alla natura.