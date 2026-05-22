Albosaggia | il pollice verde dei bambini dell' asilo nido Il bosco delle meraviglie
Albosaggia, questa mattina, i bambini dell'asilo nido “Il bosco delle meraviglie” hanno piantato un pruno e un ulivo nel cortile della struttura. Accompagnati dalla responsabile e dalle educatrici, hanno partecipato attivamente all'attività di giardinaggio, utilizzando piccole vanghe e mani impegnate nella terra. L'iniziativa ha coinvolto i più piccoli in un momento di cura e rispetto per l'ambiente, creando un'area verde dedicata alla crescita e alla natura.
Giornata speciale per i bambini dell'asilo nido “Il bosco delle meraviglie” (gestito da Kairos cooperativa sociale) di Albosaggia: in mattinata, infatti, i piccoli alunni della struttura, accompagnati dalla responsabile Sabina Spina e dalle loro educatrici, hanno piantato un pruno e un ulivo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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