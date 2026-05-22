Alberobello baciata dalla fortuna | vincita da 5 milioni di euro al ' 10eLotto'
In provincia di Bari, un giocatore ha vinto 5 milioni di euro con il '10eLotto' durante l’ultima estrazione. La vincita rappresenta una somma record per la zona e ha cambiato la vita di chi ha indovinato i numeri vincenti. La vincita è stata confermata ufficialmente dagli enti competenti e riguarda una singola giocata. La notizia ha suscitato interesse tra la comunità locale, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del vincitore.
La dea bendata fa tappa in provincia di Bari e regala una vincita da capogiro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha letteralmente svoltato la vita a un bravo e fortunato giocatore di Alberobello, che è riuscito a portarsi a casa la cifra record di 5 milioni di euro.La giocata della vita, come. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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