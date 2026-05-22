Al via ’Lungimigranti’ si cercano famiglie per ospitare ragazzi stranieri

È partito il progetto Lungimigranti, promosso dal Consorzio comunità Brianza con il supporto di Fondazione Cariplo. L’iniziativa mira a coinvolgere famiglie disposte ad ospitare minori stranieri non accompagnati e giovani adulti, offrendo loro un ambiente familiare. È stato avviato un percorso sul territorio per individuare famiglie disponibili a partecipare all’accoglienza. Il progetto si rivolge a chi desidera offrire un supporto concreto a questi ragazzi, facilitando un percorso di integrazione e ricomincita.

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Una famiglia per ricominciare. Nell’ambito del progetto Lungimigranti, sviluppato dal Consorzio comunità Brianza con il contributo di Fondazione Cariplo, prende avvio sul territorio un percorso dedicato all’accoglienza in famiglia di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni. Per questo il Consorzio sta cercando famiglie che si rendano disponibili. L’esperienza nasce da un primo progetto pilota del 2019-2020, in tempo di Covid, quando già 9 famiglie hanno accolto giovani tra i 19 e i 20 anni. L’obiettivo è costruire reti di prossimità attorno ai ragazzi accolti, offrendo loro non solo un luogo in cui stare, ma soprattutto tempo, ascolto, fiducia e accompagnamento nel percorso verso l’autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al via ’Lungimigranti’, si cercano famiglie per ospitare ragazzi stranieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scomparsi in alta quota, si cercano due escursionisti stranieriSono ore di apprensione per la scomparsa in montagna di due escursionisti di lingua tedesca.