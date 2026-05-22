Al teatro Marrucino il concerto di Luigi Piovano e Giuliano Mazzoccante
Domenica 24 maggio alle ore 18, il Teatro Marrucino di Chieti ospiterà un concerto di musica da camera con Luigi Piovano al violoncello e Giuliano Mazzoccante al pianoforte. L’evento fa parte della stagione concertistica 2026 e si svolgerà all’interno del teatro, che da tempo accoglie appuntamenti di rilievo nel panorama musicale locale. La serata vedrà i due artisti esibirsi davanti al pubblico presente, offrendo un nuovo momento di musica dal vivo nel contesto teatrale.
Domenica 24 maggio, alle ore 18, il Teatro Marrucino di Chieti prosegue la stagione concertistica 2026 con un appuntamento di straordinario prestigio dedicato alla grande musica da camera: protagonisti del concerto saranno il violoncellista Luigi Piovano e Giuliano Mazzoccante al pianoforte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
G. B. Degli Antonii Ricercata II / Luigi Chiarizia, violoncello piccolo a 5 corde
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