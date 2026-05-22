Al Santobono di Napoli 5 casi di botulismo ambientali in 6 mesi

Negli ultimi sei mesi, presso l’ospedale Santobono di Napoli sono stati trattati con successo cinque bambini affetti da botulismo infantile. Tutti i casi sono stati riconosciuti come acquisiti ambientali, legati alla presenza di spore nel loro ambiente di vita. I pazienti sono stati ricoverati e curati nel reparto di pediatria, senza complicazioni rilevanti. L’azienda ospedaliera ha comunicato che le condizioni di salute dei piccoli sono migliorate e che sono stati adottati interventi per prevenire ulteriori casi.

Tempo di lettura: 2 minuti Da novembre 2025 ad oggi presso l’azienda ospedaliera Santobono Pausillipon di Napoli sono stati trattati con successo cinque casi di botulismo infantile da acquisizione ambientale di spore. I piccoli pazienti, tutti di età inferiore ai dodici mesi, sono stati identificati precocemente e presi in carico grazie al lavoro multidisciplinare che ha coinvolto Pronto soccorso, Neurologia pediatrica e Terapia intensiva pediatrica, consentendo un trattamento tempestivo e un’evoluzione clinica favorevole. “Negli ultimi mesi abbiamo registrato un numero significativo di casi rispetto alla rarità della patologia – spiega il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sanità 4.0, al Santobono di Napoli monitoraggio cardiaco da remotoDiagnosi più accurate e controlli a distanza per ridurre le ospedalizzazioni e migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti.

Bimbo di un anno muore al Santobono di NapoliUn bambino di appena un anno ha perso la vita dopo essere arrivato in arresto cardiaco all’Ospedale Santobono di Napoli.

#Napoli - Tappa al AORN Santobono Pausilipon per il giornalista #GianfrancoGallo che viaggia in bicicletta in tutta l'Italia per sensibilizzare sui tumori pediatrici. nanotv.it #MessaggioSociale #Bambini #Santobono #Bicicletta #NanoTV x.com

Botulino nei neonati, 5 casi al SantobonoIn soli sei mesi l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli ha registrato cinque casi di botulismo infantile legati a spore presenti nell’ambiente. Tutti i piccoli pazienti sono stati individuati tempe ... ilfattovesuviano.it

Al Santobono di Napoli 5 casi di botulismo ambientali in 6 mesiDa novembre 2025 ad oggi presso l'azienda ospedaliera Santobono Pausillipon di Napoli sono stati trattati con successo cinque casi di botulismo infantile da acquisizione ambientale di spore. (ANSA) ... ansa.it