Nella partita tra Al-Nassr e Damac, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria schiacciante con il risultato di 4-1. La squadra ha segnato quattro gol nel secondo tempo, mentre Damac ha realizzato un solo gol. Cristiano Ronaldo ha segnato due volte durante l'incontro, contribuendo alla conquista del titolo della Saudi Pro League da parte di Al-Nassr. La partita ha suscitato molto interesse online, con particolare attenzione alle prestazioni dell'attaccante portoghese.

2026-05-21 22:09:00 Il web non parla d’altro: Al-Nassr ha prodotto una prestazione schiacciante nel secondo tempo battendo Damac 4-1, con Cristiano Ronaldo che ha segnato due volte per vincere finalmente il titolo della Saudi Pro League. Dopo un primo tempo relativamente tranquillo, Al-Nassr si è tirato indietro dopo i gol di Kingsley Coman e Ronaldo, nonostante Damac abbia minacciato brevemente una rimonta. I padroni di casa hanno dominato gran parte della gara e alla fine hanno sbloccato la situazione al 34esimo minuto. Joao Felix ha lanciato un cross invitante su calcio d’angolo e Sadio Mané è salito più in alto per alimentare un colpo di testa in rete per l’1-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Al-Nassr 4-1 Damac: resoconto, risultato e gol mentre Ronaldo vince finalmente il titolo saudita

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Saudi pro League Al Nasser vs damac for goal today

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