La frazione di Stiava è pronta ad ospitare la prima edizione di " Leggere & Crescere ", festa del libro e dell’editoria per l’infanzia e per i ragazzi organizzata dall’associazione "Bimbi a zonzo" con il patrocinio di Comune e Provincia. L’appuntamento, che ha come partner "Far.Mas.-Farmacie comunali", Fondazione Pomaran Scibetta- Arte bellezza e cultura e la cartolibreria "Checchi", è per domani e domenica a Villa Gori. Si parte domani alle 16 con l’inaugurazione e l’avvio della mostra " Pinocchio in mostra " curata da Elio Marracci, tra edizioni, cimeli e oggetti dedicati ai 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, a cui è dedicata la due giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al debutto la "Festa del libro" per i giovani

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