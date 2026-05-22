AIRC | La sfida è portare più rapidamente i risultati al paziente ma per farlo serve un patto per la ricerca | ecco in cosa consiste

La ricerca oncologica in Italia sta facendo passi avanti sia in termini di studi scientifici che di finanziamenti, anche se ancora si incontrano difficoltà nel trasformare queste risorse in un sistema organizzato e coordinato. Per accelerare i risultati, l’associazione di settore propone un patto dedicato alla ricerca, con l’obiettivo di portare più rapidamente le scoperte ai pazienti. Questa iniziativa mira a migliorare la connessione tra i vari attori e a ottimizzare i processi di sviluppo e applicazione delle terapie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La ricerca oncologica italiana continua a crescere sul piano scientifico e dei finanziamenti, ma fatica ancora a tradursi in un sistema pienamente coordinato. È quanto emerso durante l’incontro organizzato da Fondazione AIRC per i suoi sessant’anni di attività. Sessant’anni in cui ha investito in ricerca oltre 2,7 miliardi di euro. Più che una celebrazione dei risultati raggiunti, nonostante ce ne siano tanti, AIRC ha approfittato dell’occasione per invitare al confronto il mondo della ricerca oncologica e delle istituzioni lombarde. Il dibattito ha riguardato la necessità di costruire un «patto per la ricerca» capace di rendere più coordinati investimenti, percorsi di cura e innovazione scientifica. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: “Patto per la ricerca”, la nuova iniziativa di Fondazione AIRC Patto di Stabilità, Osnato: “Resta ma con più flessibilità”. Ecco cosa chiede l’Italia all’Europa«La risoluzione che presenteremo sarà una, quella della maggioranza» e sul fronte Patto di Stabilità non conterrà «Nessuna uscita. Patto per la ricerca, la nuova iniziativa di Fondazione AIRCDa Milano prende forma il Patto per la ricerca promosso da AIRC: un’alleanza tra istituzioni, medici e scienziati per accelerare innovazione, diagnosi precoce e cure contro il cancro. quifinanza.it Ricerca oncologica: 5 per mille a Fondazione AIRC disegna il futuro delle cure - Focus.itI fondi destinati dai contribuenti ad AIRC stanno trasformando la gestione delle metastasi e delle leucemie. Dai vaccini terapeutici alla biopsia liquida, ecco come la ricerca diventa terapia clinica. focus.it