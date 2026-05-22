Aimag il Consiglio comunale di Carpi approva il Patto di Sindacato

Il Consiglio comunale di Carpi ha approvato il Patto di sindacato tra i soci pubblici di Aimag SpA durante la seduta di giovedì 21 maggio. La delibera è stata presentata dal sindaco e ha ricevuto il voto favorevole del primo cittadino, del Partito Democratico e di AVS - Alleanza Verdi e Sinistra. La decisione riguarda la regolamentazione delle modalità di partecipazione e di controllo tra i soci pubblici della società. La seduta si è conclusa con l’approvazione unanime del documento.

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