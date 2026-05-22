Al Teatro Manzoni si è svolta la quindicesima edizione della rassegna artistica delle scuole medie, organizzata dall’associazione di volontariato. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti, che hanno presentato le proprie creazioni artistiche, coinvolgendo il pubblico presente. La serata si è conclusa con la premiazione delle opere più apprezzate, tra cui quella vincitrice della scuola locale. L’iniziativa ha attirato un pubblico numeroso, interessato a valorizzare il talento giovanile e i temi civici trattati durante l’evento.

Un Teatro Manzoni affollato ha accolto la 15esima rassegna artistica delle scuole medie organizzata da Aido Monza-Lissone, trasformando la serata in un grande omaggio alla creatività giovanile e ai valori civici. L’evento - condotto da Giorgio Tincani e sostenuto da Ice srl e Bianalisi (con il supporto dei Comuni di Monza, Lissone e Fondazione Comunità Monza e Brianza) - ha visto trionfare la scuola media Elisa Sala di Monza, che ha portato in scena “Legalità, Memoria, Coraggio di Scelta”: un testo intenso, accompagnato da interventi musicali, per riflettere sull’importanza delle decisioni individuali nella convivenza sociale. Sul palco 19 giovani attori, guidati dai docenti Davide Di Maio, Maddalena Gentile e Filomena Papagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aido e la rassegna delle scuole. Al Manzoni vince la creatività

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