Ai nastri di partenza i Parkinsoniani con 10 nuove biciclette per ‘La carica delle grazielle’
Sabato 23 alle 15 si svolgerà l’evento ‘La carica delle grazielle’, che coinvolge un gruppo di persone con malattia di Parkinson. Sono state messe a disposizione dieci biciclette nuove per questa iniziativa, che mira a promuovere l’attività fisica e l’inclusione. Il gruppo rappresenta un esempio di come il movimento possa favorire l’autonomia. L’evento si terrà in un luogo pubblico e prevede la partecipazione di persone con questa condizione, accompagnate da volontari e operatori.
Un gruppo speciale, simbolo di come il movimento possa diventare autonomia e inclusione. Ai nastri di partenza de ‘La carica delle grazielle’, in programma sabato 23 alle 15.30 da piazza Trento Trieste, ci saranno anche 10 soci dell’associazione Parkinsoniani e Caregiver.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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