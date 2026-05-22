Ai nastri di partenza i Parkinsoniani con 10 nuove biciclette per ‘La carica delle grazielle’

Sabato 23 alle 15 si svolgerà l’evento ‘La carica delle grazielle’, che coinvolge un gruppo di persone con malattia di Parkinson. Sono state messe a disposizione dieci biciclette nuove per questa iniziativa, che mira a promuovere l’attività fisica e l’inclusione. Il gruppo rappresenta un esempio di come il movimento possa favorire l’autonomia. L’evento si terrà in un luogo pubblico e prevede la partecipazione di persone con questa condizione, accompagnate da volontari e operatori.

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