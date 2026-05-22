Ai nastri di partenza i Parkinsoniani con 10 nuove biciclette per ‘La carica delle grazielle’

Da ferraratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 alle 15 si svolgerà l’evento ‘La carica delle grazielle’, che coinvolge un gruppo di persone con malattia di Parkinson. Sono state messe a disposizione dieci biciclette nuove per questa iniziativa, che mira a promuovere l’attività fisica e l’inclusione. Il gruppo rappresenta un esempio di come il movimento possa favorire l’autonomia. L’evento si terrà in un luogo pubblico e prevede la partecipazione di persone con questa condizione, accompagnate da volontari e operatori.

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Un gruppo speciale, simbolo di come il movimento possa diventare autonomia e inclusione. Ai nastri di partenza de ‘La carica delle grazielle’, in programma sabato 23 alle 15.30 da piazza Trento Trieste, ci saranno anche 10 soci dell’associazione Parkinsoniani e Caregiver.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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