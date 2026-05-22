Ai Carbone Ag Entrate | Mai avviso accertamento emesso da algoritmo
Durante un evento a Roma, un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che non è mai stato emesso un avviso di accertamento attraverso un algoritmo. Ha aggiunto che non bisogna temere lo sviluppo tecnologico e ha fatto riferimento al tema del festival, sottolineando l'importanza di gestire i cambiamenti in modo equilibrato. La conversazione si è concentrata sulla trasparenza e sull’utilizzo delle nuove tecnologie nel settore fiscale.
Roma, 21 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Non dobbiamo aver paura dell'avanzamento della tecnologia. Mi sembra che lo slogan di questo Festival sia governare il cambiamento, giusto? Perfetto. Il ministro Bernini è stata bravissima nel raccontarci le novità tecnologiche. L'intelligenza artificiale è utile, è molto utile, ma è utile a fare che cosa? È utile a mettere insieme dei dati che, riservandoli invece all'essere umano, ci metteremmo un tempo molto più ampio per ottenere quei risultati. Ma l'intelligenza artificiale non deve governare l'azione dell'Agenzia delle Entrate, bensì deve essere governata dall'Agenzia delle Entrate. Non vi sarà mai un avviso di accertamento emesso da un algoritmo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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