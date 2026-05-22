Ai Carbone Ag Entrate | Mai avviso accertamento emesso da algoritmo

Durante un evento a Roma, un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che non è mai stato emesso un avviso di accertamento attraverso un algoritmo. Ha aggiunto che non bisogna temere lo sviluppo tecnologico e ha fatto riferimento al tema del festival, sottolineando l'importanza di gestire i cambiamenti in modo equilibrato. La conversazione si è concentrata sulla trasparenza e sull’utilizzo delle nuove tecnologie nel settore fiscale.

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