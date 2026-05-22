agrishow 2026 villa caprile si anima di nuovo con la cultura

A Villa Caprile, sede storica dell’Istituto Cecchi, si svolge nuovamente Agrishow 2026, giunto alla sua 22ª edizione. La manifestazione si concentra su temi come cultura, sostenibilità, musica, arte e valorizzazione del territorio. L’evento riunisce espositori, artisti e visitatori, offrendo diverse iniziative e spazi dedicati. La location ha visto un ritorno di pubblico e partecipanti, con attività che coinvolgono diverse fasce di età e interessi.

A Villa Caprile, sede storica dell’Istituto Cecchi, torna Agrishow 2026, appuntamento dedicato alla cultura, alla sostenibilità, alla musica, all’ arte e alla valorizzazione del territorio, giunto alla 22ª edizione. All’interno della manifestazione prende vita la rassegna Caprile tra Arte, Musica e Parole, un articolato percorso culturale ideato e curato dalla Università dell’Età Libera di Pesaro, che propone incontri, conferenze, letture sceniche e concerti capaci di intrecciare saperi diversi in un dialogo continuo tra memoria, paesaggio, storia e contemporaneità. Ad aprire la rassegna, oggi alle 17 sarà l’incontro Ambiente, salute e sostenibilità della dieta mediterranea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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