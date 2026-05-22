A Agrigento si festeggiano i 50 anni di attività nel settore della radiologia, con premi assegnati a due professionisti. Uno dei premiati si è lamentato della mancanza di riconoscimenti come il Nobel per gli scienziati provenienti dalla zona. Un altro, Giuseppe Vita, ha spiegato come si possa passare dal ruolo di radiologo a quello di manager, descrivendo il percorso professionale intrapreso. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi colleghi e rappresentanti del settore medico locale.

? Punti chiave Perché Cardinale lamenta la mancanza di Nobel per gli scienziati agrigentini?. Come si trasforma un radiologo in un manager secondo Giuseppe Vita?. Quali nuove tecnologie rivoluzioneranno la diagnosi precoce nel territorio agrigentino?. Cosa spiegheranno gli esperti sulle nuove linee guida per le cisti renali?.? In Breve Premi a Angelo Trigona e Filippo Barbiera per la crescita della radiologia locale.. Moderatori Tommaso Bartolotta, Gianfranco Di Fede, Angelo Trigona e Riccardo Mandracchia guidano l'evento.. Il sindaco Franco Miccichè e il direttore Giuseppe Capodieci discutono prevenzione e tecnologie.. Sessioni tecniche a San Leone su TAC, risonanza magnetica e diagnostica prostatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, 50 anni di radiologia: premi a Cardinale e Vita

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