Aggressione in un bar | cinque giovani contro un 21enne

Nella serata del 29 marzo, un gruppo di cinque giovani tra i 18 e i 26 anni è stato coinvolto in un'aggressione all’interno di un bar in città. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina hanno identificato e denunciato i presunti autori dell’episodio, che ha coinvolto un ragazzo di 21 anni. Le autorità hanno svolto le indagini e hanno portato avanti le procedure di identificazione e denuncia in stato di libertà.

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