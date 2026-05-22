Aggressione in un bar | cinque giovani contro un 21enne
Nella serata del 29 marzo, un gruppo di cinque giovani tra i 18 e i 26 anni è stato coinvolto in un'aggressione all’interno di un bar in città. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina hanno identificato e denunciato i presunti autori dell’episodio, che ha coinvolto un ragazzo di 21 anni. Le autorità hanno svolto le indagini e hanno portato avanti le procedure di identificazione e denuncia in stato di libertà.
Hanno tra i 18 e il 26 anni i ragazzi identificati e denunciati in stato di libertà dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina, presunti autori di un'aggressione avvenuta la sera del 29 marzo scorso all'interno di un bar della città. Vittima era stato un cittadino di 21 anni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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