Aggredisce la cugina | foglio di via obbligatorio nei confronti di un 50enne

La Polizia di Sondrio ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo di 50 anni, residente nella zona, dopo un episodio in cui ha aggredito la cugina. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Sondrio come parte delle attività di prevenzione messe in atto sul territorio. La misura, che impedisce all’individuo di tornare in alcuni luoghi, si inserisce in un quadro di controlli finalizzati a gestire situazioni di possibili rischi per la sicurezza pubblica.

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