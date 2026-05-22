Afghanistan il ritorno del matrimonio imposto | Il silenzio di una ragazza vale come consenso
In Afghanistan, i talebani hanno approvato una nuova legge che consente i matrimoni infantili e rafforza le restrizioni sulle donne. La normativa riconosce come valido il silenzio di una ragazza come forma di consenso nel matrimonio. La legge è stata annunciata senza consultazioni pubbliche e rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti normative sul matrimonio e i diritti delle donne. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per le conseguenze di questa decisione.
La legge attribuisce ai tribunali religiosi ampi poteri sul diritto di famiglia, limita le possibilità di divorzio per le donne e stabilisce che il matrimonio di minori possa essere considerato valido in determinate circostanze, purché vi sia «compatibilità sociale» e una dote ritenuta adeguata. Il decreto prevede inoltre che il silenzio di una ragazza non sposata possa essere interpretato come assenso alle nozze. Una pratica tribale. È previsto che il minore, raggiunta la pubertà, possa chiedere l'annullamento, ma solo andando da un giudice. Viene quindi da chiedersi come in un Paese in cui le donne non possono muovere un passo da sole, una bambina possa arrivare davanti a un giudice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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