Afghanistan il ritorno del matrimonio imposto | Il silenzio di una ragazza vale come consenso

In Afghanistan, i talebani hanno approvato una nuova legge che consente i matrimoni infantili e rafforza le restrizioni sulle donne. La normativa riconosce come valido il silenzio di una ragazza come forma di consenso nel matrimonio. La legge è stata annunciata senza consultazioni pubbliche e rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti normative sul matrimonio e i diritti delle donne. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per le conseguenze di questa decisione.

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