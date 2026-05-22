Affidamento straordinario per gli sfalci a Fiorenzuola da lunedì interventi in diverse aree
Da lunedì sono previsti interventi di sfalcio nelle aree verdi di Fiorenzuola, a seguito di un affidamento straordinario di lavori. La decisione arriva dopo che nei giorni scorsi si è verificata una crescita elevata dell’erba in diverse zone della città. La situazione ha causato disagi legati al decoro urbano e alla sicurezza. La lista SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco ha commentato la questione, sottolineando l’urgenza di intervenire per ripristinare le condizioni di normalità.
I rappresentanti della lista SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco intervengono in merito alla situazione venutasi a creare in diverse aree verdi della città, dove nei giorni scorsi si è registrata una crescita significativa dell’erba, con conseguenti disagi sul piano del decoro urbano e della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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