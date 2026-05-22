Affari tuoi Sofia ingannata dal Dottore | aveva lei il pacco più ricco E’ stata saggia

Durante una puntata del gioco televisivo, una concorrente ha scelto un pacco che si è rivelato contenere il premio più consistente. La donna, chiamata in causa come Sofia, ha deciso di affidarsi alle indicazioni di un personaggio, definito “il Dottore”. Alla fine, la decisione si è rivelata corretta, anche se alcuni spettatori hanno ritenuto che la sua scelta fosse stata influenzata da consigli non del tutto trasparenti. La vicenda si svolge tra momenti di tensione e soddisfazione.

Fermo, 22 maggio 2026 – Una partita tra offerte e rimpianti. La storia però ha contorno a tinte chiare e scure. Sofia infatti ha avuto in mano il famoso pacco che conteneva i 300.000 euro, ma come spesso accade nelle alterne fase del gioco, magari sotto la pressione costante delle varie offerte proposte dal Dottore, alla fine ha accettato una vincita comunque corposa del valore di 50.000 euro. https:www.ilrestodelcarlino.itfanocronacaops-eravamo-ubriachi-e-riportano-6d83c3d0 Il tifo del paese . All’inizio della puntata di mercoledì la stessa Sofia aveva annunciato che tutti i maglianesi stavano aspettando il suo momento, e infatti così è stato: in molti hanno espresso vicinanza a Sofia attraverso i canali social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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