AFAM indennità professionale e CIA sono cumulabili | il MUR dà ragione alla UIL Scuola RUA
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha recentemente fornito un chiarimento riguardo alle voci stipendiali del personale AFAM, confermando che l’indennità professionale e il Contratto Integrativo Annuale (CIA) possono essere cumulati. Questa decisione risponde a una richiesta della UIL Scuola RUA, che aveva avanzato precisazioni sulle modalità di calcolo delle retribuzioni. La comunicazione ufficiale del Ministero rappresenta un passo importante per il settore, eliminando dubbi sulle compatibilità tra le diverse componenti salariali.
Un importante chiarimento del Ministero dell’Università e della Ricerca fa chiarezza sulle voci stipendiali del personale AFAM, dando ragione alla UIL Scuola RUA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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