AFAM indennità professionale e CIA sono cumulabili | il MUR dà ragione alla UIL Scuola RUA

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha recentemente fornito un chiarimento riguardo alle voci stipendiali del personale AFAM, confermando che l’indennità professionale e il Contratto Integrativo Annuale (CIA) possono essere cumulati. Questa decisione risponde a una richiesta della UIL Scuola RUA, che aveva avanzato precisazioni sulle modalità di calcolo delle retribuzioni. La comunicazione ufficiale del Ministero rappresenta un passo importante per il settore, eliminando dubbi sulle compatibilità tra le diverse componenti salariali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui