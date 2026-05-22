Aeroporto Chieti-Pescara la proposta di Amoroso | Più forza e identità per l' intera area metropolitana

Un rappresentante ha avanzato una proposta per il rilancio dello scalo aeroportuale, suggerendo una nuova denominazione che possa rafforzare il ruolo strategico dell’aeroporto e consolidare l’identità dell’intera area metropolitana di Chieti e Pescara. La proposta mira a dare maggiore riconoscibilità e importanza all’aeroporto, coinvolgendo anche le istituzioni locali e gli operatori del settore. La discussione sulla possibile modifica del nome è stata annunciata in occasione di un evento pubblico dedicato allo sviluppo territoriale.

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