Aeroporto Chieti-Pescara la proposta di Amoroso | Più forza e identità per l' intera area metropolitana
Un rappresentante ha avanzato una proposta per il rilancio dello scalo aeroportuale, suggerendo una nuova denominazione che possa rafforzare il ruolo strategico dell’aeroporto e consolidare l’identità dell’intera area metropolitana di Chieti e Pescara. La proposta mira a dare maggiore riconoscibilità e importanza all’aeroporto, coinvolgendo anche le istituzioni locali e gli operatori del settore. La discussione sulla possibile modifica del nome è stata annunciata in occasione di un evento pubblico dedicato allo sviluppo territoriale.
na nuova denominazione per rafforzare il ruolo strategico dello scalo aeroportuale e consolidare l'identità dell'area metropolitana Chieti-Pescara. È la proposta lanciata da Olinto Amoroso, candidato sindaco della lista civica "Rinascita per Chieti", che nell'incontro pubblico in programma al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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