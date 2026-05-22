Adriano D' Orsi morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato a Casoria | dolore ai funerali a San Benedetto
Oggi si sono svolti i funerali di Adriano D'Orsi, un ragazzo di 16 anni deceduto dopo aver consumato un gelato a Casoria. La cerimonia si è tenuta nel santuario di San Benedetto Abate, con la presenza di numerosi amici dell'oratorio, parenti e conoscenti. La salma è stata accolta tra canti e preghiere, mentre i presenti hanno espresso il loro cordoglio per la perdita improvvisa. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra coloro che lo conoscevano.
Dolore e commozione oggi al santuario di San Benedetto Abate per i funerali di Adriano D'Orsi. Tanti giovani, tra gli amici dell'oratorio di San Benedetto, parenti e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Adriano D'Orsi morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato a Casoria: dolore ai funerali
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Oggi i funerali del giovane Adriano morto dopo aver mangiato un gelato. x.com
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