Adriano D' Orsi morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato a Casoria | dolore ai funerali a San Benedetto

Da ilmattino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si sono svolti i funerali di Adriano D'Orsi, un ragazzo di 16 anni deceduto dopo aver consumato un gelato a Casoria. La cerimonia si è tenuta nel santuario di San Benedetto Abate, con la presenza di numerosi amici dell'oratorio, parenti e conoscenti. La salma è stata accolta tra canti e preghiere, mentre i presenti hanno espresso il loro cordoglio per la perdita improvvisa. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra coloro che lo conoscevano.

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Dolore e commozione oggi al santuario di San Benedetto Abate per i funerali di Adriano D'Orsi. Tanti giovani, tra gli amici dell'oratorio di San Benedetto, parenti e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Adriano D'Orsi morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato a Casoria: dolore ai funerali

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