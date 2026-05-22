Adriano D' Orsi morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato a Casoria | dolore ai funerali a San Benedetto

Oggi si sono svolti i funerali di Adriano D'Orsi, un ragazzo di 16 anni deceduto dopo aver consumato un gelato a Casoria. La cerimonia si è tenuta nel santuario di San Benedetto Abate, con la presenza di numerosi amici dell'oratorio, parenti e conoscenti. La salma è stata accolta tra canti e preghiere, mentre i presenti hanno espresso il loro cordoglio per la perdita improvvisa. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra coloro che lo conoscevano.

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