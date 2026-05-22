adone brandalise quando la letteratura incontra la filosofia

Adone Brandalise ha scritto un saggio che unisce elementi di letteratura e filosofia, esplorando temi di interesse generale. Il testo si concentra su riflessioni e analisi di argomenti legati alle discipline umanistiche, senza limitarsi a un approccio esclusivamente accademico. L'opera si presenta come un tentativo di collegare pensiero e narrazione, offrendo un punto di vista che attraversa diversi campi culturali. La pubblicazione ha attirato l'attenzione di studiosi e lettori interessati a queste tematiche.

Addii La scomparsa del critico letterario e docente che nei suoi corsi universitari, conferenze, incontri ha intrattenuto un confronto serrato con Lacan. L'altro nume tutelare delle sue riflessioni è stato il Bardo Addii La scomparsa del critico letterario e docente che nei suoi corsi universitari, conferenze, incontri ha intrattenuto un confronto serrato con Lacan. L'altro nume tutelare delle sue riflessioni è stato il Bardo Non è semplice, e forse neanche utile, circoscrivere all’interno di un unico perimetro la complessa varietà del contributo che Adone Brandalise, scomparso lo scorso 14 maggio, ha dato al pensiero non solo italiano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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