Adips Campania promuove il piano Inclusione della Regione

Un’associazione della regione ha annunciato il sostegno al piano “Inclusione” promosso dall’amministrazione regionale. La comunicazione riguarda iniziative legate alla diagnosi precoce e all’autonomia dei giovani con autismo. Viene descritto come l’associazione abbia deciso di supportare le politiche regionali rivolte a questa categoria. Non vengono forniti dettagli sulle modalità di attuazione, ma si parla di un impegno condiviso tra l’organizzazione e le autorità locali per favorire servizi e interventi.

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“Le misure annunciate oggi toccano i pilastri storici delle nostre battaglie” – dichiara il presidente di Adips Campania, Carmine De Blasio. “Dalla diagnosi precoce alla transizione verso l’età adulta, fino al supporto alla salute mentale, vediamo tradotto in azioni di governo il principio della presa in carico globale della persona. Sicuramente gli uffici regionali sapranno essere celeri nella pubblicazione dei relativi bandi”. Adips Campania esprime particolare apprezzamento per i diversi punti cardine del provvedimento. Bene l’investimento sul potenziamento della diagnosi tempestiva nei disturbi del neurosviluppo: un atto di civiltà che può cambiare radicalmente la traiettoria di vita di un bambino. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Adips Campania promuove il piano “Inclusione” della Regione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bullismo, la Regione Campania promuove tre incontri nei luoghi della culturaLa Regione Campania e Scabec organizzano il 10, 11 e 18 aprile, a Salerno, Caserta e Benevento, un ciclo di appuntamenti contro il bullismo e il... Il Faro della Campania, il progetto della nuova sede della Regione Campania“L’ambizione che abbiamo con questa opera è consegnare a Napoli, alla Campania e anche tutta l’Italia un simbolo di identità moderna” ha detto il...