Adesso è ufficiale Guardiola lascia il Manchester City | È il momento giusto niente è eterno

Pep Guardiola ha annunciato che lascerà il Manchester City a fine stagione, dopo aver trascorso dieci anni alla guida della squadra. Domenica sarà l’ultima partita del tecnico catalano con il club, che ha vinto venti trofei sotto la sua gestione. La partita in programma contro l’Aston Villa segnerà la conclusione del suo ciclo con il team. Guardiola ha dichiarato che sente che è il momento giusto per cambiare, aggiungendo che niente dura in eterno.

Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore catalano, che domenica saluterà ufficialmente l’Etihad Stadium nella sfida contro l’Aston Villa, chiudendo uno dei cicli più vincenti della storia recente del calcio europeo. “Non chiedetemi i motivi per cui me ne vado – ha dichiarato Guardiola – Non c’è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Pep Guardiola LEAVING Manchester City — Players STUNNED After Exit Plans| APT Sports

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