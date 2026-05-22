Addio a Christian 55enne affetto da sclerosi multipla | aveva richiesto il suicidio assistito

Un uomo di 55 anni, malato di sclerosi multipla dal 1999, è morto nella propria abitazione il 18 maggio scorso. Aveva richiesto il suicidio assistito e aveva avviato il percorso previsto per poter accedere a questa procedura. La sua scomparsa ha avuto luogo nella sua casa, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle circostanze. La notizia si aggiunge a una serie di casi relativi a questa scelta in ambito legale e sanitario.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il decesso avvenuto nella sua abitazione. Christian, un uomo lombardo di 55 anni malato di sclerosi multipla dal 1999, è morto nella propria casa il 18 maggio scorso dopo aver avviato il percorso previsto per accedere al suicidio assistito. La richiesta ufficiale era stata presentata alla sua Azienda sanitaria locale nel febbraio 2026. A rendere pubblica la notizia è stata l’Associazione Luca Coscioni, alla quale l’uomo si era rivolto per ricevere supporto e informazioni sul fine vita. Terzo caso in Lombardia, diciassettesimo in Italia. Quello di Christian rappresenta il terzo caso registrato in Lombardia e il diciassettesimo a livello nazionale legato all’accesso al suicidio medicalmente assistito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio a Christian, 55enne affetto da sclerosi multipla: aveva richiesto il suicidio assistito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovo suicidio assistito in Italia, in Lombardia muore 55enne affetto da sclerosi multipla(Adnkronos) – Un nuovo suicidio assistito in Italia, il "terzo caso in Lombardia, 17esimo in Italia". Suicidio assistito in Lombardia, morto 55enne affetto da sclerosi multipla: è il 17°caso in ItaliaLo rende noto l’Associazione Luca Coscioni: “Questo caso conferma la piena applicabilità della sentenza della Corte costituzionale in tutta Italia”...