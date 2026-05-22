addio a carlo petrini scomparso il fondatore di slow food e terra madre

Nella serata del 21 maggio si è spento Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e promotore del progetto Terra Madre. Aveva 76 anni. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo della gastronomia e della tutela delle tradizioni alimentari. Petrini aveva dedicato gran parte della sua vita a sostenere un approccio più consapevole e rispettoso nei confronti del cibo e delle comunità locali. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra chi aveva seguito le sue iniziative.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Carlo Petrini, ideatore di Slow Food e anima del progetto Terra Madre, è morto nella tarda serata di ieri, 21 maggio, all’età di 76 anni. Con lui scompare una delle figure più influenti nel panorama internazionale della sostenibilità alimentare e della difesa della biodiversità. Amava ripetere una frase che riassumeva perfettamente la sua visione del mondo: “Chi semina utopia, raccoglie realtà”. E proprio questa filosofia ha guidato tutta la sua vita, trasformando idee considerate inizialmente rivoluzionarie in movimenti concreti e riconosciuti a livello globale. Una vita dedicata al cibo buono, pulito e giusto. Nato nel 1949 a Bra, in provincia di Cuneo, la stessa città dove si è spento, Petrini era conosciuto da tutti come “Carlin”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni

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