Addio a Carlo Petrini fondatore di Slow Food e promotore del cibo buono pulito e giusto
È deceduto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e promotore del cibo “buono, pulito e giusto”. La notizia è stata comunicata dall’associazione internazionale senza scendere in dettagli sulla causa della morte. Slow Food Verona ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una figura considerata centrale nel movimento. Petrini aveva fondato il movimento Slow Food e aveva dedicato gran parte della sua attività alla promozione di pratiche alimentari sostenibili e di qualità.
Addio a Carlo Petrini: fondatore di Slow Food e promotore del diritto a un cibo “buono, pulito e giusto”Slow Food Verona si unisce al dolore dell’associazione internazionale no profit Slow Food per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore del movimento e figura centrale del pensiero contemporaneo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni
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