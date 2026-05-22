Addio a Carlo Petrini fondatore di Slow Food e promotore del cibo buono pulito e giusto

È deceduto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e promotore del cibo “buono, pulito e giusto”. La notizia è stata comunicata dall’associazione internazionale senza scendere in dettagli sulla causa della morte. Slow Food Verona ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una figura considerata centrale nel movimento. Petrini aveva fondato il movimento Slow Food e aveva dedicato gran parte della sua attività alla promozione di pratiche alimentari sostenibili e di qualità.

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