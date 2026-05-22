Addio a Carlo Petrini Coldiretti | Una vita spesa a difesa del cibo

È venuto a mancare Carlo Petrini, figura nota nel settore agricolo e nel movimento per la tutela del cibo. Coldiretti ha annunciato la sua scomparsa, sottolineando come la sua vita sia stata dedicata alla difesa del cibo, della biodiversità e delle comunità locali. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, che ha ricordato il suo impegno nel promuovere pratiche sostenibili e nella tutela delle tradizioni alimentari italiane. La sua perdita viene considerata significativa per il settore agricolo e per le persone che si sono impegnate in questi ambiti.

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