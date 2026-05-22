Acrobazie ed equilibrismi ai Dialoghi la Cattedrale diventa luogo di spettacolo

A Pistoia, durante i Dialoghi, la Cattedrale si trasforma in un palcoscenico per acrobazie e equilibrismi. Gli artisti mettono in scena numeri che coinvolgono direttamente il corpo, affrontando il rischio e la sorpresa in modo visibile. La performance si concentra sulla dimensione fisica, rendendo evidente il rapporto tra movimento e sfida personale. La scena si svolge sotto gli occhi del pubblico, che assiste a momenti di grande capacità tecnica e di forte presenza fisica.

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Pistoia, 22 maggio 2026 - La messa alla prova qui inizia proprio dal corpo. È attraverso il corpo che si affronta il rischio, la sorpresa, il «non comfort»; è attraverso il corpo che si compie a tutti gli effetti una ricerca. Allora migliore contesto dei Dialoghi di Pistoia, quest’anno dedicati proprio al tema «Corpi in divenire», non poteva esserci per il circo contemporaneo targato Boris Vecchio e Circo Zoé chiamati a interpretare in una chiave davvero inedita gli interni della Cattedrale di via Pertini, per la prima volta in diciassette anni annoverata nella mappa dei luoghi dei Dialoghi. Lo spazio farà parte della narrazione, in uno spettacolo che si può definire site specific attorno al quale c’è da tempo un’attenta costruzione con la direzione artistica del festival stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acrobazie ed equilibrismi ai Dialoghi, la Cattedrale diventa luogo di spettacolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In Cattedrale la presentazione de "L’altro luogo" di Fabio Bavetta tra letteratura e riflessione sul tempoPalermo torna a essere luogo di incontro e riflessione culturale grazie alla manifestazione “La via dei librai 2026”, che ha animato il cuore del... Spettacolo delle Frecce Tricolori: le riprese delle acrobazie ad AvianoPuro spettacolo all'aeroporto Militare “Pagliano e Gori” di Aviano che nella giornata di venerdì 24 aprile ha accolto le Frecce Tricolori per una...