Acquisto di fabbriche o di marchi come Maserati | la strategia dell’auto cinese per insidiarsi in Europa

Le case automobilistiche cinesi stanno adottando una strategia mirata a rafforzare la loro presenza in Europa attraverso l’acquisto di fabbriche e marchi di prestigio, come nel caso di Maserati. Questa mossa si inserisce nel tentativo di ridurre l’impatto delle tensioni commerciali e delle tensioni geopolitiche, puntando a stabilire una presenza più stabile e radicata nel mercato europeo. La scelta di acquisizioni di marchi noti e di impianti produttivi è parte di una strategia più ampia di consolidamento e crescita internazionale.

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