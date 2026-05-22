Acquisto di fabbriche o di marchi come Maserati | la strategia dell’auto cinese per insidiarsi in Europa
Le case automobilistiche cinesi stanno adottando una strategia mirata a rafforzare la loro presenza in Europa attraverso l’acquisto di fabbriche e marchi di prestigio, come nel caso di Maserati. Questa mossa si inserisce nel tentativo di ridurre l’impatto delle tensioni commerciali e delle tensioni geopolitiche, puntando a stabilire una presenza più stabile e radicata nel mercato europeo. La scelta di acquisizioni di marchi noti e di impianti produttivi è parte di una strategia più ampia di consolidamento e crescita internazionale.
Inizia a prendere forma la strategia delle case automobilistiche cinesi per piantare solide radici in Europa e limitare al massimo gli effetti derivanti da guerre commerciali e tensioni internazionali. Tra i protagonisti più attivi troviamo Byd, il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici che starebbe negoziando con i player europei delle quattro ruote per acquistare stabilimenti inutilizzati nella regione. Stella Li, vicepresidente esecutivo di Byd, ha confermato l’indiscrezione nel corso di un’intervista rilasciata al Financial Times, parlando espressamente di Stellantis. “Non stiamo parlando solo con Stellantis, ma anche con altre aziende. 🔗 Leggi su It.insideover.com
9 Marchi Auto che Stanno COLLASSANDO (Altro che crisi!)
Sullo stesso argomento
BYD tratta l’acquisto di fabbriche in Europa da Stellantis e altri. E si dice interessata a compare MaseratiIl fronte dei marchi cinesi in cerca di fabbriche in Europa si allarga e Stellantis finisce di nuovo al centro delle trattative.
Leggi anche: Alfa Romeo, Maserati e le fabbriche di Modena e Cassino: chi può entrare nella “via cinese” di Stellantis in Italia
Lo stipendio dei lavoratori dipendenti non regge l'inflazione e oggi nel carrello della spesa non si riescono più a mettere le stesse cose di sei anni fa. L’erosione del potere d’acquisto è il risultato di rinnovi contrattuali con anni di ritardo sulla scadenza, e di bon facebook
Se stai pensando di comprare un Mac in futuro, o dei moduli di DRAM più avanti (se/quando i prezzi scendono), diresti che è un buon segno quando il prezzo delle azioni di Apple sale, e un cattivo segno quando il prezzo delle azioni di Micron/Samsung/S reddit
Acquisto di fabbriche o di marchi come Maserati: la strategia dell’auto cinese per insidiarsi in EuropaBYD accelera il radicamento in Europa trattando l’acquisto di fabbriche e marchi auto in difficoltà (anche in Italia). L'articolo Acquisto di fabbriche o di marchi come Maserati: la strategia dell’aut ... msn.com