Acquisto di fabbriche o di marchi come Maserati | la strategia dell’auto cinese per insidiarsi in Europa

Da it.insideover.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le case automobilistiche cinesi stanno adottando una strategia mirata a rafforzare la loro presenza in Europa attraverso l’acquisto di fabbriche e marchi di prestigio, come nel caso di Maserati. Questa mossa si inserisce nel tentativo di ridurre l’impatto delle tensioni commerciali e delle tensioni geopolitiche, puntando a stabilire una presenza più stabile e radicata nel mercato europeo. La scelta di acquisizioni di marchi noti e di impianti produttivi è parte di una strategia più ampia di consolidamento e crescita internazionale.

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Inizia a prendere forma la strategia delle case automobilistiche cinesi per piantare solide radici in Europa e limitare al massimo gli effetti derivanti da guerre commerciali e tensioni internazionali. Tra i protagonisti più attivi troviamo Byd, il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici che starebbe negoziando con i player europei delle quattro ruote per acquistare stabilimenti inutilizzati nella regione. Stella Li, vicepresidente esecutivo di Byd, ha confermato l’indiscrezione nel corso di un’intervista rilasciata al Financial Times, parlando espressamente di Stellantis. “Non stiamo parlando solo con Stellantis, ma anche con altre aziende. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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