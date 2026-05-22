Acque Tour celebra 25 anni di educazione ambientale | oltre 400 studenti in festa al Teatro Era
Acque Tour ha festeggiato i suoi 25 anni di attività con una cerimonia al Teatro Era di Pontedera, coinvolgendo più di 400 studenti provenienti dal Basso Valdarno. La manifestazione ha segnato un quarto di secolo dedicato all’educazione ambientale, con una celebrazione finale a cui hanno preso parte numerosi giovani. La manifestazione ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, portando in scena vari momenti dedicati all’apprendimento e alla partecipazione giovanile.
Un quarto di secolo dedicato all'educazione ambientale, con temi più attuali che mai: Acque Tour ha celebrato al Teatro Era di Pontedera la sua 25° edizione con una grande festa finale, alla quale hanno partecipato oltre 400 alunne ed alunni del Basso Valdarno.Un traguardo significativo, quello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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