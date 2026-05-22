Acinque Energia | Attenzione alle chiamate da falsi addetti
Un numero crescente di clienti segnala di aver ricevuto telefonate da parte di individui non chiaramente identificati che, spacciandosi per rappresentanti di Acinque Energia, chiedono di cambiare fornitura di luce o gas. In alcuni casi, queste persone cercano di ottenere informazioni sensibili, utilizzando modalità considerate sospette o improprie. La società invita alla massima attenzione e ricorda di verificare sempre l’identità di chi si presenta come rappresentante. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni legali o indagini in corso.
“Un numero crescente di clienti segnala che persone non chiaramente identificate sollecitano telefonicamente un cambio di fornitura luce eo gas spacciandosi per addetti di Acinque Energia o ricorrendo ad altre modalità improprie e sospette talvolta con richiesta di informazioni sensibili legati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours
Sullo stesso argomento
Attenzione alle truffe: segnalazioni da cittadini di finti addetti AmiaFinti addetti Amia che, con la scusa di controllare la conformità dei sacchetti dell’umido, cercando di entrare in casa: attenzione alle truffe.
Leggi anche: Chiamate sospette? Ecco come i falsi operatori bancari riescono ad ottenere i codici dei conti correnti
Quelle misteriose telefonate ai comaschi sotto il nome di Acinque: Cittadini attenti, verificate cosìAttenzione alle possibili truffe di chi spaccia per operatore di Acinque. A segnalare il rischio è la stessa società dell’energia che – con una nota ufficiale – evidenza che un numero crescente di cl ... comozero.it
Acinque Energia avverte: Attenzione alle chiamate da falsi addettiÈ stato uno strumento dedicato che consente di verificare in modo puntuale se il numero di telefono da cui si è ricevuta la chiamata è riconducibile all'azienda ... varesenews.it