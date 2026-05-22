Un nuovo spray per capelli sta attirando l’attenzione: combina acido glicolico e rosa canina ed è stato definito una delle ultime tendenze nel settore della cura dei capelli. Questo prodotto mira a donare un aspetto glossy e lucente ai capelli, diventando un elemento di interesse per chi cerca risultati immediati. La cura quotidiana dei capelli richiede l’utilizzo di prodotti adeguati e di ingredienti specifici per mantenere i capelli sani, forti e corposi.

Prendersi cura dei capelli è una buona abitudine che deve avvenire quotidianamente. E per averli sani, corposi e forti, è importante affidarsi ai prodotti e agli ingredienti giusti. Un esempio? Lo spray glossy all’acido glicolico e rosa canina di Kérastase, uno spray multi beneficio, che sublima la chioma fin dalla primissima applicazione e che dona all’intera capigliatura un boost di benessere, idratazione e salute, dalla radice alle punte. Offerta Kérastase Lo spray glossy e multi beneficio per la chioma 20,00 EUR?30% 14,00 EUR Acquista su Amazon Lo spray glossy di Kérastase, un vero alleato dei capelli. Un prodotto innovativo, da avere sempre a portata di mano se si vuole donare alla chioma una ricarica immediata di vitalità e di benessere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Acido glicolico e rosa canina tra i capelli. Questo spray glossy è la nuova ossessione per chiome perfette

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