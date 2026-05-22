Acerra blindata per l'arrivo di Papa Leone XIV | 7 km di transenne già da oggi pomeriggio

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Acerra si prepara all’arrivo del Papa, previsto per domani, sabato 23 maggio. Per l’occasione, sono state installate circa sette chilometri di transenne che delimitano alcune zone della città. La presenza di queste barriere è già visibile nel pomeriggio e continuerà nelle prossime ore in vista dell’evento religioso. La misura di sicurezza coinvolge diverse strade e aree pubbliche, con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento della visita papale.

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Acerra blindata per l'arrivo del Santo Padre, previsto per domani sabato 23 maggio: 7 chilometri di transenne già da oggi. "Gioia e trepidazione", il commento di mons. Di Donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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