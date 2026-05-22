Accordo Usa-Iran a un passo spunta la bozza segreta del Pakistan | i dettagli del piano e la telefonata drammatica tra Trump e Netanyahu
Una bozza segreta proveniente dal Pakistan sembra confermare un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, con l’obiettivo di revocare parzialmente le sanzioni statunitensi e stabilire un cessate il fuoco immediato. La proposta include anche la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, circolano dettagli di una telefonata intensa tra il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano, che ha coinvolto discussioni sulle modalità di gestione della situazione.
La graduale revoca deIle sanzioni Usa, il cessate il fuoco immediato e la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Sarebbero questi, secondo i media arabi, i punti centrali della bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan. L’annuncio potrebbe avvenire tra poche ore. (ANSA FOTO) – Notizie.com Gli Stati Uniti, al momento, hanno confermato che ci sono stati “lievi progressi” nei colloqui con l’Iran attraverso il Segretario di Stato americano Marco Rubio. 🔗 Leggi su Notizie.com
Siamo a un passo dalla guerra totale tra USA e Iran
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