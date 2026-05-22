Accordo Usa-Iran a un passo spunta la bozza segreta del Pakistan | i dettagli del piano e la telefonata drammatica tra Trump e Netanyahu

Una bozza segreta proveniente dal Pakistan sembra confermare un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, con l’obiettivo di revocare parzialmente le sanzioni statunitensi e stabilire un cessate il fuoco immediato. La proposta include anche la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, circolano dettagli di una telefonata intensa tra il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano, che ha coinvolto discussioni sulle modalità di gestione della situazione.

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