Accordo Iran-Usa vicino | Hormuz e sanzioni accendono l’attesa diplomatica nel mondo intero
Si avvicina un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, secondo fonti mediorientali, che affermano la disponibilità di un’intesa ormai pronta. Tuttavia, negli ultimi giorni, le autorità americane hanno espresso riserve riguardo alla questione nucleare e hanno contestato la presenza di un possibile pedaggio iraniano nello Stretto di Hormuz. La situazione rimane tesa, con un clima di attesa internazionale che si intensifica in attesa di sviluppi ufficiali.
Roma - Secondo media arabi l’intesa sarebbe pronta, ma Washington frena sul nucleare e contesta il possibile pedaggio iraniano nello Stretto di Hormuz mentre resta alta tensione. Le prossime ore potrebbero essere decisive per un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito da Al Arabiya, una bozza finale dell’intesa sarebbe ormai pronta e potrebbe essere annunciata a breve, con entrata in vigore immediata dopo la comunicazione ufficiale delle due parti. La trattativa, secondo le ricostruzioni dei media arabi, sarebbe stata favorita dalla mediazione del Pakistan. Il quadro resta però complesso. Da Helsingborg, in Svezia,... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Scontro Usa-Iran nello stretto di Hormuz - 1mattina News 05/05/2026
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Iran, l’accordo è vicino dopo lite tra Bibi e Trump. Non ho fretta di far finire la guerra. È rassicurante Donald Trump, persino spavaldo, nel riaffermare il pieno controllo Usa del conflitto con l’Iran. Di Roberto Festa x.com
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L'Autorità di Hormuz dell'Iran non è una tattica di negoziazione. È l'accordo con cui Teheran vuole allontanarsi. reddit
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