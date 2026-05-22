Accordo Iran-Usa vicino | Hormuz e sanzioni accendono l’attesa diplomatica nel mondo intero

Si avvicina un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, secondo fonti mediorientali, che affermano la disponibilità di un’intesa ormai pronta. Tuttavia, negli ultimi giorni, le autorità americane hanno espresso riserve riguardo alla questione nucleare e hanno contestato la presenza di un possibile pedaggio iraniano nello Stretto di Hormuz. La situazione rimane tesa, con un clima di attesa internazionale che si intensifica in attesa di sviluppi ufficiali.

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