Accessi illegali ai computer Spiati i magistrati torinesi

Negli ultimi giorni si sono verificati accessi non autorizzati ai computer di alcuni magistrati nella città di Torino. Un gruppo di tecnici informatici avrebbe incontrato difficoltà nel spiegare le modalità con cui sono riusciti a entrare nei sistemi. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di questi accessi e sulle ragioni che hanno portato a tali azioni. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui soggetti coinvolti.

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Come e perché un gruppetto di tecnici informatici entrasse di soppiatto nei computer di alcuni magistrati è ancora tutto da capire. Un dato appare però certo: non erano né il governo né il ministero della Giustizia a spiare l'attività dei pm scomodi. L'inchiesta della Procura di Milano su Ecm, l'applicativo in uso a tutte le toghe italiane, viene allo scoperto ieri con un comunicato del procuratore Marcello Viola, stilato d'intesa con il Procuratore antimafia nazionale Giovanni Melillo, che rende note una serie di perquisizioni e di avvisi di garanzia effettuati in marzo. Sono proprio gli inquirenti a spiegare che non c'è nulla, nell'inchiesta, che porti a ipotizzare che le incursioni avvenissero su mandato del ministero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Accessi illegali ai computer. Spiati i magistrati torinesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spionaggio ai magistrati: tre tecnici sotto indagine per accessi ai PC? Punti chiave Come hanno fatto i tecnici a entrare nei PC senza lasciare tracce? Chi ha davvero inviato l'email a nome del procuratore Bombardieri?... Milano, accessi abusivi ai pc dei magistrati: tre indagatiTre tecnici sotto indagine della Procura di Milano per presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati: nel mirino il sistema ECM utilizzato dal... Chi spiava i magistrati? Accessi abusivi ai pc della giustizia, terremoto nel distretto di TorinoLa Procura di Milano apre un’inchiesta delicatissima sui presunti accessi illegali ai computer del Ministero della Giustizia. Nel mirino un tecnico ministeriale legato al distretto torinese ... giornalelavoce.it Accessi abusivi ai pc dei magistrati, la Procura di Milano indaga su tre tecnici della società di manutenzioneLa Procura di Milano indaga su intrusioni informatiche nei computer dei magistrati tramite il sistema Ecm del Ministero della Giustizia. Nel mirino tre tecnici di una società di manutenzione ... affaritaliani.it