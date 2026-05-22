Abusata a pochi anni dalla matrigna Dal gip le confidenze di una bimba
Una bambina è stata affidata alle cure delle autorità dopo aver raccontato di aver subito abusi, pochi anni dopo la morte della matrigna. La vicenda è ancora in fase di indagine preliminare e la piccola deve essere ascoltata per la prima volta dalle forze dell'ordine. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui tempi e le modalità dell'interrogatorio, né sui riscontri raccolti finora. La procura sta verificando le circostanze e le eventuali responsabilità coinvolte.
Una vicenda rigorosamente ancora in fase di indagine preliminare tanto che dev’essere ancora ascoltata la piccola protagonista degli eventi. Giusto ieri mattina davanti al gip Corrado Schiaretti (foto), il consulente tecnico nominato dal tribunale ha confermato che la bambina — oggi ha poco più di 10 anni — potrà essere ascoltata in incidente probatorio. È cioè in grado di rendere testimonianza, ovvero di rispondere in un contesto protetto alle domande delle parti mediate dal gip per chiarire i dettagli di questa vicenda collocata dall’accusa in Bassa Romagna. Tutti in aula a fine giugno. L’ipotesi di reato al momento formulata dalla procura è di abusi sessuali aggravati dall’età della minore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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