Abusata a pochi anni dalla matrigna Dal gip le confidenze di una bimba

Una bambina è stata affidata alle cure delle autorità dopo aver raccontato di aver subito abusi, pochi anni dopo la morte della matrigna. La vicenda è ancora in fase di indagine preliminare e la piccola deve essere ascoltata per la prima volta dalle forze dell'ordine. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui tempi e le modalità dell'interrogatorio, né sui riscontri raccolti finora. La procura sta verificando le circostanze e le eventuali responsabilità coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui