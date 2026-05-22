Un uomo tedesco ricercato per violenza sessuale è stato arrestato a Bellaria, in Italia, durante un blitz in un hotel. L’arresto è avvenuto dopo che le forze dell’ordine hanno individuato il soggetto in Italia sulla base di un mandato internazionale di cattura. L’uomo è sospettato di aver commesso abusi sessuali su una componente della sua band in Canada. L’arresto è stato effettuato da agenti specializzati in operazioni internazionali.

Un uomo tedesco, ricercato a livello internazionale per violenza sessuale, è stato arrestato a Rimini nel pomeriggio del 20 maggio. L’arresto è stato eseguito dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo che il soggetto è stato individuato in un hotel di Bellaria. L’uomo era destinatario di un mandato di cattura internazionale per un episodio avvenuto in Canada ai danni di una ragazza appartenente al suo gruppo musicale. Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio del 20 maggio, quando una pattuglia delle Volanti, impegnata nel controllo del territorio, è stata inviata dalla Sala Operativa presso un hotel di Bellaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Abusa sessualmente di una componente della sua band in Canada, arrestato a Bellaria: blitz in hotel

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