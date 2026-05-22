Aborto senza ricovero l' associazione Luca Coscioni | In Umbria in teoria è possibile ma in pratica è impossibile
Un'associazione attiva nel settore dei diritti civili ha segnalato che, in teoria, l'aborto farmacologico senza ricovero è possibile in alcune aree dell'Umbria, ma nella pratica risulta praticamente irrealizzabile. La stessa associazione evidenzia come questa situazione sia comune anche in molte altre regioni italiane, sottolineando la discrepanza tra le norme e la reale attuazione delle procedure. La richiesta riguarda un intervento da parte delle autorità regionali e dei responsabili sanitari per affrontare questa problematica.
“In Umbria l'aborto farmacologico senza ricovero è possibile solo sulla carta ma nelle realtà impossibile come nel resto della maggior parte delle Regioni": la denuncia porta la firma dell'associazione Luca Cascioni che chiede alle istituzioni e ai vertici regionali della sanità di muoversi per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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