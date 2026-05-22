Aborto | 48 anni di Legge 194 ma a Genova e in Liguria il diritto di scelta è a metà Il caso del ricovero obbligatorio

A quasi 50 anni dalla sua approvazione nel maggio 1978, la legge 194 rappresenta un punto di riferimento per i diritti delle donne in Italia. Tuttavia, in alcune aree come Genova e la Liguria, il rispetto di questo diritto sembra ancora parziale. Recentemente si è verificato un caso che riguarda un ricovero obbligatorio, sollevando nuove questioni sulla concreta applicazione della legge e sulle differenze territoriali nella tutela del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza.

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