Aborto | 48 anni di Legge 194 ma a Genova e in Liguria il diritto di scelta è a metà Il caso del ricovero obbligatorio
A quasi 50 anni dalla sua approvazione nel maggio 1978, la legge 194 rappresenta un punto di riferimento per i diritti delle donne in Italia. Tuttavia, in alcune aree come Genova e la Liguria, il rispetto di questo diritto sembra ancora parziale. Recentemente si è verificato un caso che riguarda un ricovero obbligatorio, sollevando nuove questioni sulla concreta applicazione della legge e sulle differenze territoriali nella tutela del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza.
Sono passati quasi 50 anni (22 maggio 1978) dall'approvazione in Italia della legge 194, un pilastro storico per i diritti delle donne. Ma a che punto siamo davvero in Liguria? Se parliamo di aborto farmacologico in regime ambulatoriale - cioè senza l'obbligo del ricovero in ospedale - nella. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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