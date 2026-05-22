A volte ritornano | sifilide gonorrea Tbc Malattie infettive vecchie e nuove sfida costante per la sanità

Negli ultimi anni, alcune malattie infettive come sifilide, gonorrea e tubercolosi sono tornate a essere un problema di salute pubblica, con numeri in aumento in diverse aree. La reinfezione o la persistenza di queste patologie rappresentano una sfida costante per i servizi sanitari, che devono affrontare nuove varianti e comportamenti a rischio. La diffusione di queste malattie evidenzia l’importanza di un’informazione accurata e di campagne di prevenzione efficaci, essenziali per controllare la situazione.

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