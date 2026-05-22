A volte ritornano | sifilide gonorrea Tbc Malattie infettive vecchie e nuove sfida costante per la sanità
Negli ultimi anni, alcune malattie infettive come sifilide, gonorrea e tubercolosi sono tornate a essere un problema di salute pubblica, con numeri in aumento in diverse aree. La reinfezione o la persistenza di queste patologie rappresentano una sfida costante per i servizi sanitari, che devono affrontare nuove varianti e comportamenti a rischio. La diffusione di queste malattie evidenzia l’importanza di un’informazione accurata e di campagne di prevenzione efficaci, essenziali per controllare la situazione.
Livorno, 22 maggio 2026 – Quando si parla di malattie c’è un principio che vale per tutti: informazione corretta e conoscenza. In questo contesto torna a Livorno un appuntamento dedicato agli addetti ai lavori, giovedì 28 maggio a Palazzo Pancaldi: il convegno scientifico “Le malattie infettive emergenti e riemergenti”, tradizionale evento di aggiornamento professionale organizzato sotto la responsabilità scientifica del dottor Spartaco Sani, direttore dell’Area delle malattie infettive dell’Asl Toscana Nord Ovest. Un tema che deve però interessare anche il grande pubblico. Infatti, tra cambiamenti epidemiologici globali, crescente mobilità... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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