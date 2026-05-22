A Torino arriva il nuovo furgone della polizia locale contro le truffe girerà mercati e luoghi sensibili frequentati dagli anziani
A Torino è stato messo in circolazione un nuovo furgone della polizia locale, un Citroën Jumpy, che sarà impiegato principalmente in mercati e zone frequentate da anziani. Il veicolo fa parte della campagna denominata ‘La truffa si camuffa’ ed è entrato in funzione nella mattinata di ieri, giovedì 21 maggio 2026. La presenza del veicolo mira a sensibilizzare e prevenire le truffe ai danni delle persone più vulnerabili.
Un nuovo furgoncino Citroën Jumpy della polizia locale di Torino, attrezzato nell'ambito della campagna ‘La truffa si camuffa’, è entrato in funzione nella mattinata di ieri, giovedì 21 maggio 2026. Si tratta di un veicolo allestito come un vero e proprio ufficio mobile multifunzione, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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