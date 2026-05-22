A Torino arriva il nuovo furgone della polizia locale contro le truffe girerà mercati e luoghi sensibili frequentati dagli anziani

A Torino è stato messo in circolazione un nuovo furgone della polizia locale, un Citroën Jumpy, che sarà impiegato principalmente in mercati e zone frequentate da anziani. Il veicolo fa parte della campagna denominata ‘La truffa si camuffa’ ed è entrato in funzione nella mattinata di ieri, giovedì 21 maggio 2026. La presenza del veicolo mira a sensibilizzare e prevenire le truffe ai danni delle persone più vulnerabili.

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Un nuovo furgoncino Citroën Jumpy della polizia locale di Torino, attrezzato nell'ambito della campagna ‘La truffa si camuffa’, è entrato in funzione nella mattinata di ieri, giovedì 21 maggio 2026. Si tratta di un veicolo allestito come un vero e proprio ufficio mobile multifunzione, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gli idranti della polizia in azione contro i militanti di ASKATASUNA a TORINO Sullo stesso argomento Prosegue la sensibilizzazione della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani: incontro a CollescipoliProsegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani fortemente voluta dal Questore Abenante, con l’obiettivo di mettere in... A Torino arriva il furgone anti truffe della polizia locale. Iniziativa della Città per informare e prevenire raggiri ai cittadini #ANSA x.com A Torino arriva il furgone anti truffe della polizia localeLa Città di Torino incrementa la lotta ai truffatori: la campagna 'La truffa si camuffa' ha da oggi uno strumento in più, un mezzo della polizia locale che funziona come un vero e proprio ufficio mobi ... ansa.it Il tour di radio Kiss Kiss arriva a Torino: due giorni, 15 artisti, un evento gratuito. Aperte le prenotazioniPer due giorni il centro cittadino ospiterà anche il Villaggio Kiss Kiss, con attività, giochi e intrattenimento diffuso, oltre a iniziative dei partner del tour ... quotidianopiemontese.it