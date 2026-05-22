A spasso di sera nonostante fosse in ' sorveglianza speciale' | ventenne in arresto

Nella serata di ieri, un giovane di origini ucraine, nato nel 2005, è stato arrestato dalla polizia di Ravenna. Durante un controllo nel territorio, gli agenti hanno scoperto che l’individuo si trovava in strada nonostante fosse sottoposto a una misura di prevenzione che prevedeva la sorveglianza speciale. La misura era stata imposta in precedenza, ma il ventenne si trovava comunque in giro. L’arresto è stato eseguito al termine delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni.

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Nella serata di ieri, il personale della Questura di Ravenna ha tratto in arresto un giovane di origini ucraine, nato nel 2005, al termine di un controllo del territorio che avrebbe portato alla luce la violazione delle prescrizioni imposte con una misura di prevenzione.Nel corso di un controllo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video My boyfriend robot fell for me; it wants to have se*x with me every day and keep me all to itself. Sullo stesso argomento Benevento: eseguita misura di sorveglianza speciale per un 50enne residente in cittàSorveglianza speciale per un uomo residente a Benevento: il provvedimento arriva dopo numerosi precedenti per furti, rapine, armi e reati contro la... Lo spaccio in piazzetta. Sorveglianza potenziata. Così scatta un arrestoProsegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio nei pressi di piazza Nottolini al Terminetto; da tempo monitorata dai Carabinieri della... Un uomo di 63 anni vittima di un maranza sabato sera in via Vivaldi in città, mentre portava a spasso il cane: Un colpo al collo. x.com Che notte a Oakland, è stato un vero spasso vederli finalmente di persona! reddit Branco di cinghiali a spasso nel parco GiottoArezzo, 13 maggio 2026 – Nelle immagini si vede un branco di cinghiali che si aggira al Parco Giotto. Una famiglia intera o forse più di una, con tanto di madri e piccoli, si muove indisturbata tra l’ ... lanazione.it Cade in una buca a spasso col caneA passeggio con il cane di sera, cade in una buca procurandosi una lesione importante ad una gamba. La disavventura, accaduta sabato sera verso le 22 ad un 50enne, ha reso necessario l’intervento dei ... ilrestodelcarlino.it