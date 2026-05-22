A Seoul c'è un hotel con il letto infinito | quanto costa dormire nella suite di design

Durante le vacanze volete concedervi un sonno davvero rigenerante? Dovete volare a Seoul, dove in un hotel di design c'è una suite con un letto "infinito": ecco quanto costa dormire qui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cerco consigli su hotel - Seoul, Busan, Gyeongju reddit

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