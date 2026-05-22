A Roma Piazza Mastai è dei giovani nella seconda edizione della Maratona Bullismo
A Roma, Piazza Mastai si è trasformata in un punto di incontro per i giovani durante la seconda edizione della Maratona sul Bullismo, svoltasi il 20 e 21 maggio. L’evento è stato organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile in collaborazione con Adnkronos. Per due giorni, piazza è stata teatro di iniziative e attività rivolte ai ragazzi, che hanno partecipato a momenti di sensibilizzazione e confronto.
Il 20 e 21 maggio Piazza Mastai ha ospitato il grande evento organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile in collaborazione con Adnkronos. Un’iniziativa cresciuta e che quest'anno si rinnova per raggiungere direttamente i giovani e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi cruciali come il bullismo, il cyberbullismo e il disagio giovanile. Il programma ha visto un confronto aperto tra istituzioni, docenti, educatori, campioni dello sport e della comunicazione. L'obiettivo? Costruire una rete solida e un impegno condiviso per il benessere delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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