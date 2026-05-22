A Roma Piazza Mastai è dei giovani nella seconda edizione della Maratona Bullismo

A Roma, Piazza Mastai si è trasformata in un punto di incontro per i giovani durante la seconda edizione della Maratona sul Bullismo, svoltasi il 20 e 21 maggio. L’evento è stato organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile in collaborazione con Adnkronos. Per due giorni, piazza è stata teatro di iniziative e attività rivolte ai ragazzi, che hanno partecipato a momenti di sensibilizzazione e confronto.

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Il 20 e 21 maggio Piazza Mastai ha ospitato il grande evento organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile in collaborazione con Adnkronos. Un’iniziativa cresciuta e che quest'anno si rinnova per raggiungere direttamente i giovani e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi cruciali come il bullismo, il cyberbullismo e il disagio giovanile. Il programma ha visto un confronto aperto tra istituzioni, docenti, educatori, campioni dello sport e della comunicazione. L'obiettivo? Costruire una rete solida e un impegno condiviso per il benessere delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Roma Piazza Mastai è dei giovani nella seconda edizione della Maratona Bullismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Roma Piazza Mastai è dei giovani nella seconda edizione della Maratona Bullismo Sullo stesso argomento Leggi anche: Maratona Bullismo 2026, 'Piazza del Rispetto' apre ai giovani, 20-21 maggio piazza Mastai spazio di incontro Maratona Bullismo 2026: Piazza del Rispetto a RomaCosa: Ritorna la Maratona Bullismo, trasformando Piazza Mastai in una grande “Piazza del Rispetto” dedicata a giovani e famiglie. A #Roma la Maratona #Bullismo, piazza Mastai diventa la Piazza del Rispetto lacapitale.it/articolo/marat… x.com Ron live in Piazza Mastai a Roma per l'Aisla: Importante sensibilizzareRoma, 20 nov. (Adnkronos) - Da tanti anni seguo Aisla, ma non solo: vado appena posso a trovare degli amici che la Sla ce l'hanno. Per me è veramente farsi sentire, esserci, è importante ... iltempo.it Tragedia a Roma, senzatetto trovato senza vita in piazza a Trastevere: si indaga sulle cause della morteMacabro ritrovamento in questa prima mattina del mese a Roma. Oggi, primo agosto 2025, in piazza Mastai a Trastevere, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona. Secondo i primi accertamenti ... fanpage.it